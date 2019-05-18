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مفتي الجمهورية لـ صناع الفن: "اتقوا الله فيما تقدمون للناس"

السبت 18/مايو/2019 - 02:12 ص
مفتي الجمهورية لـ صناع الفن: اتقوا الله فيما تقدمون للناس
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،: "لدينا الكثير من مشاهد العنف والإثارة في الأعمال الدرامية، وقد قدمت أعمال عظيمة حول القادة الكبار والصالحين والأنبياء والمرسلين، وكانت هذه الأعمال سببًا في زرع الأخلاق الحميدة والصفات الإيجابية والتي كانت سببًا في نهضة مصر وتقدمها".

وأكد علام، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء الجمعة، أنه يجب على أهل صناعة الفن أن يلحقوا بالركب، ويساهموا في بناء الأمة بإحياء القيم والأخلاق وإصلاح الواقع لا بالتركيز على السلبيات التي تكون موجودة في كل زمان ومكان.

وتابع: "جمعينا أمام مسئولية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتق الله فيما نقدم للناس".
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