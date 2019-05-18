ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد فاضل: مصر لم تستقر فنيا وإعلاميا وثقافيا (فيديو)

السبت 18/مايو/2019 - 03:21 ص
محمد فاضل: مصر لم تستقر فنيا وإعلاميا وثقافيا (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements

أكد المخرج الكبير محمد فاضل إن مصر استردت نفسها أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا ولكن لم تستقر فنيًا وإعلاميا وثقافيًا وتعليميًا، مشيرًا إلى أن الفن مكمل للتعليم، معلقا: "الناس فرحانة أنها بتشيل الألفاظ بصفارة أو تقطع الصوت طيب ما الأطفال والمشاهد بيشوف حركة الفم ويعرفها".

وأضاف "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك معايير للسلامة المهنية للمنتج الإعلامي مثل باقي المنتجات.

وأشار إلى أنه من نفس جيل الزعيم عادل إمام، وهو خريج كلية الزراعة وبدأ التمثيل في مسرح التليفزيون، متابعًا: "عادل إمام ذكي للغاية ويمتلك ذكاءً اجتماعيًا".


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون