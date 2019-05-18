محمد فاضل: مصر لم تستقر فنيا وإعلاميا وثقافيا (فيديو)
السبت 18/مايو/2019 - 03:21 ص
داليا الحسين
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أكد المخرج الكبير محمد فاضل إن مصر استردت نفسها أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا ولكن لم تستقر فنيًا وإعلاميا وثقافيًا وتعليميًا، مشيرًا إلى أن الفن مكمل للتعليم، معلقا: "الناس فرحانة أنها بتشيل الألفاظ بصفارة أو تقطع الصوت طيب ما الأطفال والمشاهد بيشوف حركة الفم ويعرفها".
وأضاف "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك معايير للسلامة المهنية للمنتج الإعلامي مثل باقي المنتجات.
وأشار إلى أنه من نفس جيل الزعيم عادل إمام، وهو خريج كلية الزراعة وبدأ التمثيل في مسرح التليفزيون، متابعًا: "عادل إمام ذكي للغاية ويمتلك ذكاءً اجتماعيًا".
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