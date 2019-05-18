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عاجل.. مفاجأة تنتظر الزمالك في ملعب "بركان"

السبت 18/مايو/2019 - 12:32 ص
عاجل.. مفاجأة تنتظر الزمالك في ملعب بركان
الزمالك
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هاني عصام
 
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كشفت تقارير صحفية مغربية عن إقبال كبير من جانب جماهير نهضة بركان لإقتناء تذاكر مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

 

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية ، توافدت أعداد كبيرة من الجماهير البركانية من أجل اقتناء تذاكر لمساندة النهضة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الزمالك".

 

وتابعت "الجماهير البركانية ستملأ كامل المدرجات، ولن يكون مكان واحد شاغر ن داخل معقل النادي البرتقالي الطامح لتحقيق الإنتصار في الدار في إنتظار مباراة الإياب بمصر".

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