المفتي: رمضان شهر عبادة ويجب على صناع الفن أن يراعوا ذلك

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن القول بأن الفن حتى يكون فنًا فلابد له من مشاهد خارجة وعبارات نابية قول لا يوافق عليه أي عاقل، متابعًا: "نعاني الآن من تقليد المراهقين والمراهقات من تقليد ما يشاهدوه من مشاهد عنف".



وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء الجمعة، أن بعض مدعي الفن أصبح يصدر لشبابنا هذه المشاهد دون مسئولية.



وأشار إلى أن الفن يعرض من الواقع بالقدر الذي يساعده على معالجة السلبيات لا أن يعرض الواقع للتضخيم من مشاهد العنف التي تهدم لا تبني، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تزداد وتتفاقهم أكثر في رمضان.



وأوضح أن شهر رمضان شهر العبادة والطاعة ويجب على صناع الأفلام والدراما أن يراعوا ما يتناسب مع روحانيات وجلالة هذا الشهر العظيم، وأن يدفع بعجلة الإنتاج والحضارة ويعيد صياغة الإنسان المصري.

