"الخيبري" يوجه رسالة لجمهور النصر السعودي

وجه عبد الله محمد الخيبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة إلى جمهور العالمي وجميع أعضاء الفريق، عقب التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه.

وقدم الخيبري الشكر لجمهور فريقه، بسبب مساندة الفريق طوال الموسم، ووعدهم بتحقيق المزيد من البطولات، كما أثنى اللاعب على مجهود اللاعبين والجهاز الفني بالكامل.

ونشر الخيبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة لتتويج الفريق بالبطولة معلقًا عليها: "الحمدلله دائمًا وابدًا، شكرًا لكل الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واخواني اللاعبين على المجهودات المبذولة في تحقيق هذا اللقب الغالي".

واختتم: "شكراً لجمهور الشمس كنتم علامة فارقة طوال الموسم تستاهلون البطولة وبإذن الله المزيد من البطولات في المواسم القادمة".