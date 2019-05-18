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الإسماعيلي يهزم الداخلية وينعش آماله في حصد بطاقة إفريقية بالموسم المقبل

السبت 18/مايو/2019 - 12:19 ص
الإسماعيلي يهزم الداخلية وينعش آماله في حصد بطاقة إفريقية بالموسم المقبل
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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حقق الإسماعيلي فوزا ثمينا على حساب الداخلية بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاءت ثنائية الدراويش في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق كريم بامبو، ونجح محمود متولي في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

 

ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 في المركز السابع، بفارق 7 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الداخلية الهابط رسميا إلى الممتاز ب، عند النقطة 27.

 

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