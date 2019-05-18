شوقي علام: "الفن" بكل أشكاله رسالة عظيمة لرفع وعي الإنسان

الفنون ترقى بها الشعوب وتدفع بها إلى ركب الحضارة.



وأكد علام، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء الجمعة، أن الفنون الراقية هي عنوان التقدم والرقي والحضارة في كل أمة.



وأضاف أن رسالة الفن رسالة سامية لها أثر بالغ في صناعة الأمم وتربية الأجيال وتبصير وتوجيه الناس نحو الغايات الحميدة السامية.



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن للفن بكل أشكاله رسالة عظيمة في رفع وعي الإنسان وثقافته ورقيه، و