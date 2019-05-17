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حجز قرابة الطن والنصف من السمك المورّد بالمنستير

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:37 م
حجز قرابة الطن والنصف من السمك المورّد بالمنستير
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مروى الجلاصي
 
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أكّدت المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام المبروك، أنّه قد تمّ حجز 1 طن و400 كلغ من السمك المورّد، الذي كان سيباع بطريقة غير قانونية.

وقد نفّذ عملية حجز السمك، فريق مشترك لأعوان المراقبة الإقتصادية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وأعوان الشرطة البلدية.

ويذكر بأنّه قد وقع حجز السمك المورّد، على مستوى مفترق مركز التوليد وطب الولدان بالجهة، بعد ثبوت أنّه سيقع الإتجار بالمنتوج خلافا للصيغ القانونية.
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