نشرة حوادث "الفجر".. "العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان.. وعامل كلمة السر في جثة كوبري الدقي"
السبت 18/مايو/2019 - 01:03 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
- حريق يلتهم كشك بجوار محطة مترو حدائق المعادي
- العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
- عامل كلمة السر.. كشف غموض العثور على جثة أسفل كوبري الدقي
- عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس
- ضبط 240 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة
- ضبط سائق وآخر جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
- حريق يلتهم كشك بجوار محطة مترو حدائق المعادي
- العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
- عامل كلمة السر.. كشف غموض العثور على جثة أسفل كوبري الدقي
- عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس
- ضبط 240 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة
- ضبط سائق وآخر جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
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