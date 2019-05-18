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نشرة حوادث "الفجر".. "العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان.. وعامل كلمة السر في جثة كوبري الدقي"

السبت 18/مايو/2019 - 01:03 ص
نشرة حوادث الفجر.. العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان.. وعامل كلمة السر في جثة كوبري الدقي
نشرة حوادث الفجر
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

- حريق يلتهم كشك بجوار محطة مترو حدائق المعادي

- العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام

- عامل كلمة السر.. كشف غموض العثور على جثة أسفل كوبري الدقي

- عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس

- ضبط 240 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

- ضبط سائق وآخر جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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