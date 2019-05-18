نشرة حوادث "الفجر".. "العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان.. وعامل كلمة السر في جثة كوبري الدقي"

شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: