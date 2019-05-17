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وزير خارجية العراق يلتقي مع نظيره البريطانيّ

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:42 م
وزير خارجية العراق يلتقي مع نظيره البريطانيّ
محمد علي الحكيم
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أحمد مرعي
 
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 التقى اليوم الجمعة، وزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، مع جيريمي هانت، وزير الخارجيّة البريطانيّ.

ناقش الوزير الحكيم مع نظيره البريطاني هانت خلال زيارته الى المملكة المتحدة والتي جاءت بتكليف مباشر من السيد رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، عدداً من القضايا الإقليميَّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّد الحكيم أنَّ: العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنَّ العراق يجب ان يبقى بعيداً عن أيِّ نزاعات يُمكِن أن تُعيق، أو تُؤخّر عمليَّة التنمية، والبناء في البلاد.

مبيّناً أنَّ وجهة نظر الحكومة العراقيّة تقضي بأن: يستمرّ التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أيِّ مواقف، أو تحرُّكات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة ايران والولايات المتحدة. ان تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة  احدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران والتي يمكن ان تلعب دوراً في تخفيف حدة التوتر.

مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحدِّيات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة.
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