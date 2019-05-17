ياسر جلال لـ"الفجر الفني": هاني سرحان قدم حدوتة مختلفة.. وحسين المنباوي رجل المهام الصعبة! في "لمس أكتاف"

حرص النجم ياسر جلال، علي توجيه الشكر لفريق عمل مسلسل "لمس أكتاف" والقائمين علي العمل نظرًا لتعاونهم وتميزهم.





وأضاف ياسر، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": "أشكر شركة سينرجي وعلى رأسها المنتج الكبير تامر مرسى ومدير عام الشركة المنتج حسام شوقي، وأشكر الإعلاميين على دعمهم، وأشكر الجمهور على تشجيعهم للعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".





وتابع قائلا: "وأكد لهم أنهم سيروا عملًا مختلفًا، أما من أهم دور حقيقى فى نجاح العمل المؤلف هاني سرحان والذى قدم حدوتة تم صياغتها بشكل جيد للغاية، ومخرج المهام الصعبة الموهوب حسين المنباوى، وكل ممثل كبير وصغير شارك ولو بمشهد واحد فهو بالفعل ساهم فى نجاح العمل".





مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، أحمد كشك، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.





