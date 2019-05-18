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محمد فاضل: حروب الجيل الرابع مستمرة ضد مصر

السبت 18/مايو/2019 - 03:10 ص
محمد فاضل: حروب الجيل الرابع مستمرة ضد مصر
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داليا الحسين
 
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قال المخرج محمد فاضل، إن شركة الإنتاج تصرف الملايين لأهداف غير بريئة في إطار حروب الجيل الرابع والمؤامرة على مصر.

وأوضح "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حروب الجيل الرابع والمؤامرة على مصر مستمرة، ويتم دفع ملايين كثيرة إلى الفنانين من قبل شركات الإنتاج، ويروجون إلى أهداف بعيدة عن تربية الوعي الأخلاقي.

وانتقد المخرج، كثرة مشاهد العنف والسلاح في الدراما الرمضانية بينما في الوقت الذي لا يوجد فيه مسلسلات تجسد أسر الشهداء والمصابين.

وأكد على نحو آخر ضرورة تسجيل المركز القومي للسينما يوميات قناة السويس الجديدة على غرار بناء السد العالي.

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