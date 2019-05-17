سوزان نجم الدين تطرد رانيا منصور ووفاء سالم في "أبن اصول" (فيديو)

طردت أصول "سوزان نجم الدين"، زوجة ابنها رحمة "رانيا منصور"، ووالدتها من المنزل بعد خلاف بينهم أنها متحكمة كثيرًا بابنها هشام "حمادة هلال"، وأن رحمة لا تستطيع عيش حياتها بهذا الشكل.





تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.





"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.