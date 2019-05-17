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رصد محطة الفضاء الدولية في سماء مكة المكرمة (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:25 م
رصد محطة الفضاء الدولية في سماء مكة المكرمة (فيديو)
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الفجر السعودي
 
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تمكن يوسف الأسمري، فني المختبر بقسم الفيزياء، في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى، من رصد مرور محطة الفضاء الدولية، عبر سماء مدينة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، واستغرق العبور نحو 5 دقائق.

وذكر "الأسمري"، خلال تصريحاته، أنه في الساعة 7:57م، عبرت محطة الفضاء الدولية، سماء المدينة المقدسة، واستغرق مرورها خمس دقائق، وظهرت من الجنوب الغربي، واتجهت نحو الشمال الشرقي كنجم لامع يعبر السماء.

وتعد المحطة الفضائية مشروع دولي كمختبر فضائي، تقام عليه التجارب العلمية، وسيكون على متنها أول رائد فضاء إماراتي خلال شهر سبتمبر، وهو أول عربي يزور المحطة الفضائية الدولية.


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