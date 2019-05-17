رصد محطة الفضاء الدولية في سماء مكة المكرمة (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:25 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
تمكن يوسف الأسمري، فني المختبر بقسم الفيزياء، في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى، من رصد مرور محطة الفضاء الدولية، عبر سماء مدينة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، واستغرق العبور نحو 5 دقائق.
وذكر "الأسمري"، خلال تصريحاته، أنه في الساعة 7:57م، عبرت محطة الفضاء الدولية، سماء المدينة المقدسة، واستغرق مرورها خمس دقائق، وظهرت من الجنوب الغربي، واتجهت نحو الشمال الشرقي كنجم لامع يعبر السماء.
وتعد المحطة الفضائية مشروع دولي كمختبر فضائي، تقام عليه التجارب العلمية، وسيكون على متنها أول رائد فضاء إماراتي خلال شهر سبتمبر، وهو أول عربي يزور المحطة الفضائية الدولية.
Advertisements
المزيد عن: مكة محطة فيديو سماء الفضاء الدولية
- رائد فضاء روسي يوثّق جمال مكة المكرمة
- رصد دخول صاروخ روسي إلى سماء دبي (فيديو)
- الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية خلال أشهر
- بدء عملية اختيار أول رائد فضاء إماراتي في روسيا
- عقد صعود إماراتي إلى محطة الفضاء قد يتم توقيعه في "آرميا-2018"
- مشكلة تجبر مركبة فضاء للعودة إلى الأرض بعد 15 دقيقة من الإقلاع
- ناسا توثق مرور أكبر جسم فضائي بشري أمام الشمس