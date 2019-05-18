وزير التعليم عن ابنته: "لديها نفس شغفي وأريد زرعه في جميع الطلاب"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس بنك المعرفة المصري، أن الاحتفال الذي يقيمه بنك المعرفة المصري وسبرنجر نيتشر وسط حضور كبير من العلماء والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي يسهم في دعم البحث العلمي وتوطين المعرفة العلمية، كما يلقي الضوء على نجاحات الباحثين المصريين في المجالات البحثية المختلفة ولا سيما أبحاث الحفريات الفقارية.





وأشار شوقي، خلال كلمته بافتتاح مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، اليوم، الجمعة، إلى أن جهود الباحثين واكتشافاتهم تظهر جلية من خلال المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي ينقلنا إلى عالم مشوّق لنرى المخلوقات التي تواجدت على أرض مصر منذ ملايين السنين.





وأعرب عن سعادته بالتغطية المشتركة لبنك المعرفة المصري ومجلة للعِلم لإنجازات الباحثين المصريين حيث أن المجلة تعد أداة هامة لترويج العلوم ودعم الثقافة العلمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط مما سيكون له أكبر الأثر في دعم مستقبل أفضل.





وأضاف وزير التعليم، أن إطلاق مركز أكاديمي متخصص للحفريات الفقارية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط يعدّ إنجازًا كبيرًا آخر للدكتور هشام سلّام وفريقه يضاف لسجل نجاحاته الدولية المتواصلة وعلى رأسها اكتشاف الديناصور "منصوراصورس" أحد أهم الاكتشافات العلمية في عام 2018.



