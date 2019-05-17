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بورصة البحرين تخسر 36.7 نقطة في أسبوع وتعانى من نقص السيولة والتداولات

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:22 م
بورصة البحرين تخسر 36.7 نقطة في أسبوع وتعانى من نقص السيولة والتداولات
بورصة البحرين
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وكالات
 
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عانت البورصة البحرينية من تدني مستويات التداول والسيولة خلال تعاملات الأسبوع ليخسر المؤشر العام 36.7 نقطة، بالغاً المستوى 1399.58 نقطة، بهبوط نسبته 2.5 %.

وتضاءل حجم تعاملات السوق خلال 5 جلسات تداول إلى 10.27 مليون سهم، مقابل 17.21 مليون سهم الأسبوع الماضي، بتراجع 40.35 بالمائة أسبوعياً.

كذلك هبطت السيولة الإجمالية للسوق بنحو 66.95 بالمائة خلال الأسبوع الحالي إلى قيمة 1.89 مليون دينار، مقارنة بقيمة 5.71 مليون دينار بالأسبوع السابق.

ونفذ مستثمرو السوق خلال الأسبوع المنتهي اليوم، 302 صفقة، بانخفاض في عدد الصفقات بنسبة 16.57 بالمائة، عن الأسبوع الماضي البالغة 362 صفقة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم اليوم نحو 8.677 مليار دينار بنهاية تعاملات الجلسة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 3.23 بالمائة، تلاه قطاع الاستثمار 2.8 بالمائة، ثم الصناعة 1.37 بالمائة ، فالخدمات 0.37 بالمائة.

وكان أكثر الخاسرين أسهم جي إف إتش المالية 13.21 بالمائة، والبحرين الإسلامي 10 بالمائة، والأهلي المتحد بنسبة 4.82 بالمائة.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم البحرين لتصليح السفن 3.85 بالمائة، وعقارات سيف 1.98 بالمائة، وزين البحرين 1.47 بالمائة.
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