أمير الجوف يطلق مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أطلق أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز "مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم للبنين"، على مستوى منطقة الجوف، بستة فروع وتبلغ قيمة المسابقة 131300 ألف ريال.

ووجه بأن تتولى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "بشراكم" الإعداد والإشراف على هذه المسابقة، كما روعي فيها إدراج ثلاث مراكز لكل فرع لزيادة عدد الجوائز ولاستفادة أكبر عدد ممكن.

ويأتي إعلان أمير منطقة الجوف للمسابقة إسهاماً من سموه في إيجاد جيل يحفظ كتاب الله العظيم، ويلتزم بأحكامه السمحة ويجيد ترتيل كلام الله الكريم، وتجسيداً لعناية المملكة وقيادتها الرشيدة بالقرآن وأهله، وتشجيع التنافس على حفظ القرآن الكريم، منافسةً شريفة.

وتهدف المسابقة إلى خدمة كتاب الله الكريم بما يليق ومكانته العالية، وربط الشباب بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً، والتشجيع على العناية بكتاب الله الكريم وحفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه والعمل به، والإعانة على إعداد جيل صالح ناشئ متخلق بآداب القرآن الكريم وملتزم بأحكامه.

وقد تضمنت آلية وشروط المسابقة كالتالي: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون منتظم في أحد حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، وأن لا يزيد عمر المتسابق عن 24 سنة، وأن يشارك في فرع واحد فقط، وأن تقوم كل جهة بترشيح متسابق واحد في كل فرع، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرسالها لمقر الجمعية «الشؤون التعليمية», حيث ستبدأ المسابقة بتاريخ 16 / 09 / 1440هـ ولمدة خمسة أيام.

وبينت ألية المسابقة أن يتم تكرم الفائزين في الحفل الختامي بتاريخ 27 /09/ 1440هـ، ويقام الحفل الختامي بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وفيما يخص الفرع السادس يشترط أن يكون عمر المتسابق سبعة أعوام فما دون.

واشتملت المسابقة على ستة فروع وهي الفرع الأول عدد الأجزاء ( 30 ) جزءًا حفظ القرآن كاملاً وتجويده وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 30 ألف ريال، والمركز الثاني مبلغ 20 ألف ريال، والمركز الثالث مبلغ 10 ألاف ريال.

أما الفرع الثاني عدد الأجزاء ( 20 ) جزءًا حفظ وتجويد وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 15 الاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 10 الاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 5 الاف ريال.

والفرع الثالث وعدد الأجزاء ( 10 ) اجزاء حفظ وتجويد وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 10 الاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 8 الاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 4 الاف ريال.

بينما الفرع الرابع وعدد الأجزاء ( 5 ) أجزاء حفظ وتجويد وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 5 الاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 3 الاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 2000 ريال.

فيما الفرع الخامس وعدد الأجزاء ( 3 ) أجزاء حفظ وتجويد تكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 3 الاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 2000 ريال، والمركز الثالث مبلغ 1000 ريال.

أما الفرع السادس خاص بحلقات التلقين حفظ جزء واحد تكون جوائزها على النحو التالي: المركز الأول 1500 ريال، والمركز الثاني 1000 ريال، والمركز الثالث 800 ريال.

كما نصت آلية التنفيذ شريطة حصول الطالب على نسبة 90% فما فوق للترشح للمسابقة، وقد تم تشكيل لجان المسابقة ومهام كل لجنة.