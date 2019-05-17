1.1 % تراجع بأسعار الأغذية بأبوظبي في أول أسبوع بشهر رمضان

Advertisements

أوضحت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في الإمارة بنسبة 0.9% نتيجة لانخفاض كل من أسعار الأغذية الرمضانية بنسبة 1.1%، وأسعار المشروبات الرمضانية بنسبة 0.7%، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مقارنة بأسعار أبريل الماضي.



وشهد الأسبوع الأول انخفاضا في أسعار مجموعات "البقول" بنسبة 3.9% وأسعار مجموعة "الفواكه" ومجموعة "الخبز والحبوب" بنسبة 2.5% بالإضافة لانخفاض أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 2.4 %.

