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1.1 % تراجع بأسعار الأغذية بأبوظبي في أول أسبوع بشهر رمضان

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:24 م
1.1 % تراجع بأسعار الأغذية بأبوظبي في أول أسبوع بشهر رمضان
ارشيفية
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أوضحت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في الإمارة بنسبة 0.9% نتيجة لانخفاض كل من أسعار الأغذية الرمضانية بنسبة 1.1%، وأسعار المشروبات الرمضانية بنسبة 0.7%، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مقارنة بأسعار أبريل الماضي.

وشهد الأسبوع الأول انخفاضا في أسعار مجموعات "البقول" بنسبة 3.9% وأسعار مجموعة "الفواكه" ومجموعة "الخبز والحبوب" بنسبة 2.5% بالإضافة لانخفاض أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 2.4 %.
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