محمد فاضل: برامج المقالب متقف عليها مع النجوم

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طالب المخرج الكبير محمد فاضل، بوضع معايير للدراما، متسائلًا: "هل يوجد أساتذة متخصصين درسوا الأثر الاجتماعي والسياسي للبرامج التي يتم عرضها.



وقال "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن البرامج الرمضانية لم تجسد أى أعمال عن الشهداء رغم وجود قصص غنية تستطيع أن تقدم دراما جيدة.



وأشار المخرج الكبير محمد فاضل إلى أن برامج المقالب متقف عليها مع النجوم.

