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محمد فاضل: برامج المقالب متقف عليها مع النجوم

السبت 18/مايو/2019 - 01:15 ص
محمد فاضل: برامج المقالب متقف عليها مع النجوم
المخرج الكبير محمد فاضل
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داليا الحسين
 
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طالب المخرج الكبير محمد فاضل، بوضع معايير للدراما، متسائلًا: "هل يوجد أساتذة متخصصين درسوا الأثر الاجتماعي والسياسي للبرامج التي يتم عرضها.

وقال "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن البرامج الرمضانية لم تجسد أى أعمال عن الشهداء رغم وجود قصص غنية تستطيع أن تقدم دراما جيدة.

وأشار المخرج الكبير محمد فاضل إلى أن برامج المقالب متقف عليها مع النجوم.
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