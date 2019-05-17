ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحداد يحذر الزمالك من خطر حقيقي قبل موقعة نهضة بركان

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:13 م
أحداد يحذر الزمالك من خطر حقيقي قبل موقعة نهضة بركان
الزمالك
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

عقد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسات مع زملائه بالفريق في الساعات الماضية لنقل بعض المعلومات عن فريق نهضة بركان وحذرهم من صعوبة الملعب هناك وشبهه بالملعب الأوليمبي في سوسة الخاص بالنجم الساحلي من خلال الحصول على دعم معنوي وجماهيري كبير من ملعب اللقاء والحضور الجماهيري الموجود.

 

وطالب زملائه بعدم التركيز مع الهتافات أو التأثر بالحضور الجماهيري ونقل الضغوطات إلى لاعبي فريق نهضة بركان خاصة أنه مع مرور الوقت وعدم تسجيل الفريق المغربي سيكون الضغط عليه كبير والتسرع والرعونة الشديدة.

 

وأشار لزملائه إلى أن عنصر الخبرة في صالحهم بشكل كبير مقارنة بلاعبي نهضة بركان ووجود بعض الوجوه الشابة بين صفوفهم، وأوضح أحداد للاعبي الزمالك أن تسجيل هدف في المغرب وعلى أرض نهضة بركان سيشكل نقطة هامة لصالح الفريق في التأهل للدور التالي من مشوار البطولة.

Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احداد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية