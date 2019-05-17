أحداد يحذر الزمالك من خطر حقيقي قبل موقعة نهضة بركان

عقد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسات مع زملائه بالفريق في الساعات الماضية لنقل بعض المعلومات عن فريق نهضة بركان وحذرهم من صعوبة الملعب هناك وشبهه بالملعب الأوليمبي في سوسة الخاص بالنجم الساحلي من خلال الحصول على دعم معنوي وجماهيري كبير من ملعب اللقاء والحضور الجماهيري الموجود.

وطالب زملائه بعدم التركيز مع الهتافات أو التأثر بالحضور الجماهيري ونقل الضغوطات إلى لاعبي فريق نهضة بركان خاصة أنه مع مرور الوقت وعدم تسجيل الفريق المغربي سيكون الضغط عليه كبير والتسرع والرعونة الشديدة.

وأشار لزملائه إلى أن عنصر الخبرة في صالحهم بشكل كبير مقارنة بلاعبي نهضة بركان ووجود بعض الوجوه الشابة بين صفوفهم، وأوضح أحداد للاعبي الزمالك أن تسجيل هدف في المغرب وعلى أرض نهضة بركان سيشكل نقطة هامة لصالح الفريق في التأهل للدور التالي من مشوار البطولة.