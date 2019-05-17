ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماتش ساخن في كيد النساء بين حنان مطاوع وايمان العاصي في "لمس اكتاف"!

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:17 م
ماتش ساخن في كيد النساء بين حنان مطاوع وايمان العاصي في لمس اكتاف!
لمس اكتاف
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
شهدت أحداث الحلقة ١١ مبارزة قوية بين غادة "ايمان العاصي"، شقيقة حمزة "فتحي عبدالوهاب" وعايدة "حنان مطاوع"، وذلك بعد حبس عايدة لصدفة "هاجر الشرنوبي"، في غرفتها، وتحدثوا عن سر كرههم لبعض، وذلك في ماتش لكيد النسا بينهم.

ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات مصرية مسلسلات رمضان لمس اكتاف 10 لمس اكتاف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية