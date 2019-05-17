ماتش ساخن في كيد النساء بين حنان مطاوع وايمان العاصي في "لمس اكتاف"!
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:17 م
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة ١١ مبارزة قوية بين غادة "ايمان العاصي"، شقيقة حمزة "فتحي عبدالوهاب" وعايدة "حنان مطاوع"، وذلك بعد حبس عايدة لصدفة "هاجر الشرنوبي"، في غرفتها، وتحدثوا عن سر كرههم لبعض، وذلك في ماتش لكيد النسا بينهم.
ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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