قسد تعتقل عشرات الدواعش قرب الحدود السورية العراقية
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:09 م
وكالات
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اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" العشرات من مسلحي داعش في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.
وقال مصدر في قسد: "ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وبدأت قوات قسد أول أمس الأربعاء، عملية تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد خروج مظاهرات في المدينة إثر مقتل 6 أشخاص في هجوم لقوات قسد على أحد المنازل في البلدة، بمساعدة طائرات التحالف الدولي. وقالت قوات قسد في بيان لها إنها "اعتقلت 20 إرهابياً وكشفت بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة".
وقال مصدر في قسد: "ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وبدأت قوات قسد أول أمس الأربعاء، عملية تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد خروج مظاهرات في المدينة إثر مقتل 6 أشخاص في هجوم لقوات قسد على أحد المنازل في البلدة، بمساعدة طائرات التحالف الدولي. وقالت قوات قسد في بيان لها إنها "اعتقلت 20 إرهابياً وكشفت بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة".
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