ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قسد تعتقل عشرات الدواعش قرب الحدود السورية العراقية

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:09 م
قسد تعتقل عشرات الدواعش قرب الحدود السورية العراقية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" العشرات من مسلحي داعش في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقال مصدر في قسد: "ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبدأت قوات قسد أول أمس الأربعاء، عملية تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد خروج مظاهرات في المدينة إثر مقتل 6 أشخاص في هجوم لقوات قسد على أحد المنازل في البلدة، بمساعدة طائرات التحالف الدولي. وقالت قوات قسد في بيان لها إنها "اعتقلت 20 إرهابياً وكشفت بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة".
Advertisements
المزيد عن: قوات قسد دواعش السورية العراقية الحدود اعتقال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية