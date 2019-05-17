قسد تعتقل عشرات الدواعش قرب الحدود السورية العراقية

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" العشرات من مسلحي داعش في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.



وقال مصدر في قسد: "ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".