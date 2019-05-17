محمد فاضل يطالب حد أقصى لإذاعة الإعلانات بنسبة 15% من ساعات الإرسال
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:19 م
داليا الحسين
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قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن الكونجرس الأمريكي قرر منع ظهور فنان في إعلان داخل عمل فني بطلا فيه؛ لأن هذا يعد استغلال وإساءة للمشاهد.
وطالب "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، بضرورة وجود وزير للإعلام، مضيفًا: "المجلس الأعلى للإعلام يتابع العقوبات فقط".
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام لن يضر بالإعلانات، متابعًا: "لا بد أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحد أقصى لإذاعة الإعلانات بنسبة 15% من ساعات الإرسال".
وطالب "فاضل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، بضرورة وجود وزير للإعلام، مضيفًا: "المجلس الأعلى للإعلام يتابع العقوبات فقط".
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام لن يضر بالإعلانات، متابعًا: "لا بد أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحد أقصى لإذاعة الإعلانات بنسبة 15% من ساعات الإرسال".
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