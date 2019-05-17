"مدكور والحلفاوي" الأبرز.. تغريدات المشاهير في أسبوع

يعد شهر رمضان هو شهر الدراما الذي يتبارى فيه نجوم الفن بتقديم مسلسلات فنية، ويغرد نجوم الفن والدراما للتعليق على هذه المسلسلات، وإبداء رآيهم، بالإضافة إلى مشاركة تفاصيل يومهم في رمضان مع جماهير، وتستعرض "الفجر" أبرز تغريدات نجوم الفن والدراما خلال هذا الأسبوع .

شريف مدكور

أعرب الإعلامي شريف مدكور عن ضيقه وحزنه نظرًا لإضطراره لعدم الصيام في شهر رمضان بعد إصابته بالسرطان، وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا مستوعب جدا، إن عندي سرطان، بس مَش مستوعب أني فاطر في رمضان"، وكان شريف أعلن قبل أيام عن إصابته بسرطان القولون وخضوعه لعملية جراحية في شهر رمضان.

سمية الخشاب

ردت الفنانة سمية الخشاب على طليقها المطرب أحمد سعد، بعد أن هاجمها الأخير خلال لقائه على أحد الفضائيات، "لا أسعى لعمل شوشرة لأصعد على أكتاف أحد، والناس أفضل أن تركز في عملها ووقتها ستحقق الشهرة المطلوبة".

وقالت "الخشاب"، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام :" ولا أسعى لعمل مواقف مفبركة وأفلام لكى يتعاطف معي الجمهور وخاصة إذا لم يكن هناك اي اثباتات على الكلام" .

كما علقت سمية على الفيديو وكتبت: "مع احترامى لجمهوري ده الرد الوحيد اللي حقدر ارد بيه على كل الشائعات ملحوظة أكثر الناس انتقادا هم أكثر الناس تعييبا".

يذكر أن أحمد سعد انتقد سمية الخشاب بطريقة شديدة اللهجة من خلال برنامج "شيخ الحارة" لبسمة وهبة، وقال سعد خلال الحوار: إن السيدة التى تخرج أسرار زوجها تكون "ست مش تمام"، كما وصفها أيضا بالتكبر.

نعي هنيدي

نعى الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" الطفلة السعودية دانة القحطاني، الملقبة بـ نجمة سناب شات، ونشر هنيدي صورة لها وعلق قائلا :" البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون، ربنا يصبر اهلها ويعينهم ويرحمها كانت سبب في ابتسامة ناس كتير"، وكان والد دانه أعلن وفاتها فجر اليوم الإثنين بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة توفيت على إثرها.

أصالة تشيد بعبد المجيد

‫أشادت المطربة السورية آصالة، بالمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، مؤكدة أنه الصوت الوحيد الذي يطمئنها.

‫وكتبت "أصالة": "كلّ مابسافر بلد بعيد، لازم أسمع عبد المجيد عبد الله، لأنّه الصوت الوحيد الّلي بيطمنّي، وبيوثّق كلّ جمال بشوفه، بطيبة صوته، وحلاوة أدائه، الله بحفظه ويمتعه بالصحّه والعافية عبد المجيد عبد الله أجمل صديق بكلّ الأماكن".

رأيكم مش مهم

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه من منتقدي زوجة لاعب الكرة العالمي محمد صلاح، بعد ظهورهما الأخير، موضحا أن رأيهم لا يمثل أو يعني لصلاح أو زوجته شيئا.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر": "أصلا إعجابهم أو عدمه مش مهم بالمرة، ورأيهم لا يعنيها في شيء، ولا يعنينا أيضا، ربنا يسعد صلاح مع أسرته الصغيرة ويحميهم، ويسعد عائلته الكبيرة به دائما بإذنه تعالى".

زي الشمس

أكد المؤلف مدحت العدل، أنه لايتابع مسلسلات في رمضان، ولكن تعليقات الجمهور أجبرته لمتابعة مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، وكتب "مدحت" علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رغم أني لم أتابع مسلسلات هذا العام إلا أن تعليقات الجمهور علي أداء دينا الشربيني وجودة مسلسلها أجبرني علي رؤية الحلقات بكاملها الحقيقة، وتثبت دينا الشربيني أنها ممثلة من طراز رفيع دينا نجمة للسنوات القادمة مبروك لكل فريق العمل".

حالة يوسف شعبان

طمأنت الفنانة نهال عنبر، جمهور الفنان القدير يوسف شعبان، عليه بعد انتشار شائعة وفاته أمس، ونشرت نهال، صورة له عبر حسابها على " إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الأستاذ العظيم النجم الفنان يوسف شعبان بخيرربنا يخليك لينا يا أستاذ".

اشادة محمد إمام

عبر الفنان محمد إمام، بطل مسلسل "هوجان" الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري عن سعادته بالأداء المميز الذي تقدمه الفنانة الشابة ميرنا نور الدين التي تشاركه في العمل .

وقال إمام، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "بقالي فترة متابعها في المسلسلات، كل دور بتعمله كانت بتعجبني فيه، لحد ما فاجئتني بدور ليها في رمضان اللي فات، وده خلاني أرشحها في هوجان".

وأضاف :"حقيقي أبدعت في وردة وأداءها الجميل وطلتها القمر والناس كلها بتكلمني عليها".