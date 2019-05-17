أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. تحديد موعد الإعلان عن صفقتي الموسم وزيدان يطلب بيريز بضم نجم ليفربول

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 17 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول محمد صلاح نجم ليفربول دائرة اهتمامات الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- محمد صلاح على رادار ريال مدريد

أصبح الدولى المصري محمد صلاح على رادار نادى ريال مدريد الإسبانى، الذى يسعى لضمه خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الملكى خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى ريال مدريد الفترة السابقة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن محمد صلاح أصبح جزء من حلم زيدان مع مدريد، وأشارت صحيفة "ديفينسا سنترال الإسبانية" أن محمد صلاح أشاد به زيدان ومحللى أداء الفريق.

وقالت الصحيفة أن زيدان يفكر فى تغيير طريقة اللعب من 4/3/3 إلي 4/2/3/1 والدفع بصلاح وهازارد وفيسنيوس و مهاجم وحيد وهو بنزيما أو لوكا يوفيتش، مما يستدعى التعاقد مع صلاح المتألق خلال العامين السابقين مع الريدز وتوج بهداف البريميرليج موسمين متتاليين.





- تعرف على موعد إعلان ريال مدريد لصفقتى يوفيتش وهازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توقيت إعلان ريال مدريد الإسبانى عن صفقتى لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية أن موعد إعلان الملكى عن صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش سيكون الأسبوع المقبل يعد إنهاء كافة تفلصيل إنتقال اللاعب وبعد الأتفاق النهائي بين الريال و فرانكفورت وأيضا عقب إنتهاء مباريات الدوري الألمانى.

بينما أكدت الصحيفة أن موعد إعلان ريال مدريد عن إنتقال البلجيكى إيدين هازارد لاغب تشيلسي سوف يكون عقب نهاية نهائي بطولة اليوروبا ليج والمقرر إقامته يوم 29 مايو الجاري بين تشيلسي وأرسنال.

وأكدت الصحيفة أيضا أن ريال مدريد سوف يقرر الإطاحة بعدد كبير من لاعبيه من أجل توفير 200 مليون يورو للصفقات الصيفية الحالية.





- خلاف بين بيريز وزيدان بسبب بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بات ضمن الصراع الدائر بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن زيدان قد قرر قبول قرار الإدارة فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى في ريال مدريد وذلك خلال الموسم المقبل.

كما قرر المدرب الفرنسي وضع البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للأبيض مع رحيل كيلور نافاس، رغم أنه سبق ورفض التعاقد معه عندما كان مدربًا لريال مدريد في ولايته الأولى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصراع الآخر دائر بين بوجبا الذي يرفضه بيريز بسبب سعر الصفقة الضخم والذي قد يصل إلى 300 مليون إسترليني من بينه قيمة راتب اللاعب طوال عقده.

كما يرى بيريز أنه يجب التعاقد مع كريستيان إريكسن، نجم توتنهام بجانب ضم الثنائي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.





- لاعب ليون يدخل حسابات ريال مدريد بقوة

إقترب ريال مدريد الإسبانى من إنهاء تفاصيل الصفقة الرابعة، بعد إقتراب الظهير الأيسر لنادى ليون الفرنسي " فيرلاند ميندى" من الإنضمام للملكى خلال الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان ريال مدريد قد أنهي صفقتى إيدين هازارد من نادى تشيلسي و لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالى بشكل شبه رسمي ينقصه فقط الإعلان الرسمي.

وذكر موقع "دون بالون" الإسبانى، أن صفقة ميندى قد تكلف خزينة النادى 40 مليون يورو بعد تراجع مستوى الظهير المخضرم البرازيلي مارسيلو وأيضا عدم إقتناع زين الدين زيدان المدير الفنى بالظهير ريجليون.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد قد يستعيد أشرف حكيمي بعد نهاية فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند الألمانى بنهاية الموسم الحالى.





- ساني يصدم ميسي بقرار مفاجئ

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن ليروي ساني نجم مانشستر سيتي لا يريد الذهاب مع ليونيل ميسي إلى برشلونة ، ويتمنى الانتقال إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

ويدرس اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني بجدية مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف ، والعروض تنهال عليه كالمطر من كبار أندية أوروبا.





- أزمة عنيفة بين زيدان وإدارة ريال مدريد

أزمة مرتقبة بين الفرنسي زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مع الاقتراب من فتح سوق الانتقالات الصيفي عقب نهاية الموسم.

وتتمثل الأزمة في اتخاذ نادي ريال مدريد قراراً برحيل لوكا زيدان نجل المدير الفني الفرنسي في الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

وينوي النادي إعارة لوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المشاركة بصورة مستمرة مع فريق كبير قبل العودة مرة أخرى لصفوف الميرينجي.

قرار ريال مدريد برحيل لوكا زيدان يصطدم مع المدرب والذي كان يفكر في الاعتماد على نجله كحارس ثاني في قائمة الفريق خلف الحارس الأساسي تيبو كورتوا، في حين سيفتح النادي أبوابه لرحيل الكوستاريكي كيلور نافاس.





- راموس يصدم ريال مدريد

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية مساء اليوم تحضيراً لمواجهة ريال بيتيس يوم الاحد المقبل في ختام مباريات الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد لم تشهد تواجد القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الماضية.

واشارت الصحيفة إلى أن مشاركة راموس مع ريال مدريد في لقاء بيتيس صعبة للغاية لعدم مشاركته حتي الآن في تدريبات الفريق التحضيرية للمواجهة الخيتامية في الليجا.

واكدت الصحيفة على أن راموس لن يودع جماهير البرنابيو في اللقاء الأخير بالدوري بعد تضائل فرصة مشاركته.





- ريال مدريد يقترب من الإعلان عن كبري صفقاته

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب بشدة من حسم صفقة ضم المهاجم الصربي لوكا جوفيتش، نجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، لصفوفه.

وأفادت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن اللاعب الصربي وقع على عقد انتقال لريال مدريد لمدة خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).

من جهة اخرى ،أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة لم تتم بعد، حيث لا يزال الناديان يتفاوضان على القيمة المالية لها.

ويرغب ريال مدريد في دفع مبلغ أقصاه 50 مليون يورو للفوز بخدمات جوفيتش، فيما يتطلع النادي الألماني إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، سيحصل منها نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق للاعب الصربي، على 12 مليون يورو.

يشار إلى أن جوفيتش سجل 27 هدفا في 47 مباراة هذا الموسم مع اينتراخت فرانكفورت، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي و17 هدفا في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".





- زيدان يطالب بيريز بضم هذا اللاعب

أصبح الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على رادار نادى ريال مدريد الإسبانى، الذى يسعى لضمه خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الملكى خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى ريال مدريد الفترة السابقة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن محمد صلاح أصبح جزء من حلم زيدان مع مدريد، وأشارت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن محمد صلاح أشاد به زيدان ومحللى أداء الفريق.

وقالت الصحيفة أن زيدان يفكر فى تغيير طريقة اللعب من 4/3/3 إلي 4/2/3/1 والدفع بصلاح وهازارد وفيسنيوس ومهاجم وحيد وهو بنزيما أو لوكا يوفيتش، مما يستدعى التعاقد مع صلاح المتألق خلال العامين السابقين مع الريدز وتوج بهداف البريميرليج موسمين متتاليين.





- ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقته الصيفية الكبري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توقيت إعلان ريال مدريد الإسبانى عن صفقتى لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية أن موعد إعلان الملكى عن صفقة المهاجمالصربي لوكا يوفيتش سيكون الأسبوع المقبل يعد إنهاء كافة تفلصيل إنتقال اللاعب وبعد الأتفاق النهائي بين الريال و فرانكفورت وأيضا عقب إنتهاء مباريات الدوري الألمانى.

بينما أكدت الصحيفة أن موعد إعلان ريال مدريد عن إنتقال البلجيكى إيدين هازارد لاغب تشيلسي سوف يكون عقب نهاية نهائي بطولة اليوروبا ليج والمقرر إقامته يوم 29 مايو الجاري بين تشيلسي وأرسنال.





أزمة كبري بين زيدان ورئيس ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بات ضمن الصراع الدائر بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن زيدان قد قرر قبول قرار الإدارة فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى في ريال مدريد وذلك خلال الموسم المقبل.

كما قرر المدرب الفرنسي وضع البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للأبيض مع رحيل كيلور نافاس، رغم أنه سبق ورفض التعاقد معه عندما كان مدربًا لريال مدريد في ولايته الأولى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصراع الآخر دائر بين بوجبا الذي يرفضه بيريز بسبب سعر الصفقة الضخم والذي قد يصل إلى 300 مليون إسترليني من بينه قيمة راتب اللاعب طوال عقده.

كما يرى بيريز أنه يجب التعاقد مع كريستيان إريكسن، نجم توتنهام بجانب ضم الثنائي مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.



