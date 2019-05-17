أهم أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 17-5-2019

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من الأحداث الرياضية الهامة، اليوم الجمعة، أبرزها حمدالله يهدي لقب الدوري لوالدته، والصحف البرتغالية تُثني على إنجاز مدرب النصر.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الجمعة:

محمد نور يهنئ النصر بلقب الدوري

هنأ الدولي السعودي السابق اللاعب محمد نور فريق النصر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .

وقال نور في تصريحات صحفية له: "ألف مبروك لنادي النصر رئيس وإدارة وجماهير، صراحة موسم استثنائي".

السهلاوي يشيد بالمغربي حمدالله

أكد اللاعب محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر خلال تصريحات صحفية ، أن لاعبي الفريق المواطنين تحصلوا على الثقة من اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى الجماهير .

وخص السهلاوي في حديثه بالذكر المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي بعد إحرازه 34 هدف قائلا: " تعلمنا منه كيف أن الكرة ممتعة وسهلة".

الأمير فهد يهنئ رئيس نادي النصر بلقب الدوري

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريقه على لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تغلبه بالأمس على فريق الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.

الصحف البرتغالية تُثني على إنجاز مدرب النصر

احتفلت الصحف البرتغالية الصادرة صباح اليوم الجمعة بمدرب النصر روي فيتوريا بعد نجاحه في التتويج بلقب الدوري السعودي.

وتحدثت وكالة "Rtb" البرتغالية عن هيمنة المدربين البرتغاليين على الكرة بالمملكة العربية السعودية، حيث ذكرت نجاح إيمانويل مدرب التعاون في الحصول على لقب كأس الملك ثم تتويج النصر بالدوري السعودي تحت قيادة فيتوريا.

وأثنت صحيفة "ريكورد" على الإنجاز الذي حققه فيتوريا بعد حصوله على لقب دوري المحترفين السعودي وإمكانية إضافة لقب دوري آخر في نفس الموسم في حالة استطاع بنفيكا إنهاء الدوري البرتغالي لصالحه وذلك بسبب قيادته النسور في بداية الموسم.

وأشارت صحيفة "اكسبريسو" إلى الدور الكبير الذي قدمه مع النصر والعودة من بعيد وخطف لقب الدوري من منافسه الهلال بفارق نقطة وحيدة.

حمدالله يهدي لقب الدوري لوالدته

قال عبد الرزاق حمد الله: "شرف كبير اللعب في الدوري السعودي، وما ظهرت عليه وما حققته كان بفضل اللاعبين الذين لم يتأخروا في مساعدتي أبدًا".

وأضاف: "صعب أن تسجل 34 هدفًا في دوري بقوة الدوري السعودي بسبب قوة مدافعي المنافسين، بالنسبة لي أفضل هدف هو الهدف الثالث في مرمى الاتفاق والذي غير من مجرى البطولة كثيرًا".

وتابع : "تواجد 8 أجانب محترفين يزيد من صعوبة الدوري والمنافسة، فريق الباطن لعب أمامنا بقوة وحققنا فوزًا صعبًا في النهاية".

وعن دور المهاجم في الفريق: "المهاجم هو من يخطف الأضواء دائما، لأنه من يقوم بتسجيل الاهداف، ونمتلك جمهور محب وعاشق لكرة القدم، وأهدي لقب الدوري لوالدتي، لقد دعمتني كثيرا حتى وصلت إلى ما أنا عليه، وأوجه لها الشكر على كل ما قدمت لي".