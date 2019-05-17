"متخصص في جودة الغذاء" يوجه عدة نصائح للمواطنين للحد من التسمم الغذائي

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وجه الدكتور أسامة عباس، المتخصص في جودة وسلامة الغذاء، عدة نصائح للمواطنين للحد من التسمم الغذائي، قائلًا إن النظافة الشخصية أهم شيء، موضحًا أن غسيل الأيدي أول درجات النظافة الشخصية.



وأضاف "عباس"، خلال حواره مع برنامج "قبل الأكل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، حفظ الطعم في درجات الحرارة المثلى من وسائل الحد من التسمم الغذائي، وكذلك إبعاد الغذاء الخام عن الغذاء المطهو.



ولفت إلى أن الأطفال والحوامل وكبار السن والمرضى الذين يتناولون علاج كيماوي أكثر عرضة للتسمم الغذائي.

