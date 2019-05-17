ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"متخصص في جودة الغذاء" يوجه عدة نصائح للمواطنين للحد من التسمم الغذائي

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:57 م
متخصص في جودة الغذاء يوجه عدة نصائح للمواطنين للحد من التسمم الغذائي
الدكتور أسامة عباس
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
وجه الدكتور أسامة عباس، المتخصص في جودة وسلامة الغذاء، عدة نصائح للمواطنين للحد من التسمم الغذائي، قائلًا إن النظافة الشخصية أهم شيء، موضحًا أن غسيل الأيدي أول درجات النظافة الشخصية.

وأضاف "عباس"، خلال حواره مع برنامج "قبل الأكل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، حفظ الطعم في درجات الحرارة المثلى من وسائل الحد من التسمم الغذائي، وكذلك إبعاد الغذاء الخام عن الغذاء المطهو.

ولفت إلى أن الأطفال والحوامل وكبار السن والمرضى الذين يتناولون علاج كيماوي أكثر عرضة للتسمم الغذائي.
Advertisements
المزيد عن: تسمم غذائي الدكتور أسامة عباس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية