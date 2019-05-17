وزارة الكهرباء البحرينية تبحث مع "Ernst & Young" تطوير أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي





وأشاد الدكتور ميرزا بجهود شركة "Ernst & Young"، وأعطى توجيهاته لتنفيذ عدد من التوصيات خلال المرحلة المقبلة.





استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء البحريني، سليمان عجاوي مدير الخدمات الاستشارية بشركة "Ernst & Young" للتدقيق الداخلي، حيث قدم عرضًا عن آخر مستجدات أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي على قطاع الكهرباء والماء للفترة الماضية وآليات تعزيز الرقابة الداخلية بما يشمل الحوكمة المؤسسية.وفي ذات الصدد ؛ عبّر عجاوي عن خالص شكره وتقديره للوزير على دعمه ومتابعته المستمرة آخذًا في الاعتبار توجيهاته لكل ما من شأنه تطوير جوانب أعمال الرقابة الداخلية.