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وزارة الكهرباء البحرينية تبحث مع "Ernst & Young" تطوير أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:56 م
وزارة الكهرباء البحرينية تبحث مع Ernst & Young تطوير أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
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وكالات
 
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استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء البحريني، سليمان عجاوي مدير الخدمات الاستشارية بشركة "Ernst & Young" للتدقيق الداخلي، حيث قدم عرضًا عن آخر مستجدات أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي على قطاع الكهرباء والماء للفترة الماضية وآليات تعزيز الرقابة الداخلية بما يشمل الحوكمة المؤسسية.

وفي ذات الصدد ؛ عبّر عجاوي عن خالص شكره وتقديره للوزير على دعمه ومتابعته المستمرة آخذًا في الاعتبار توجيهاته لكل ما من شأنه تطوير جوانب أعمال الرقابة الداخلية.

وأشاد الدكتور ميرزا بجهود شركة "Ernst & Young"، وأعطى توجيهاته لتنفيذ عدد من التوصيات خلال المرحلة المقبلة.

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