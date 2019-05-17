وزارة الكهرباء البحرينية تبحث مع "Ernst & Young" تطوير أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي
الجمعة 17/مايو/2019 - 10:56 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء البحريني، سليمان عجاوي مدير الخدمات الاستشارية بشركة "Ernst & Young" للتدقيق الداخلي، حيث قدم عرضًا عن آخر مستجدات أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي على قطاع الكهرباء والماء للفترة الماضية وآليات تعزيز الرقابة الداخلية بما يشمل الحوكمة المؤسسية.
وفي ذات الصدد ؛ عبّر عجاوي عن خالص شكره وتقديره للوزير على دعمه ومتابعته المستمرة آخذًا في الاعتبار توجيهاته لكل ما من شأنه تطوير جوانب أعمال الرقابة الداخلية.
وفي ذات الصدد ؛ عبّر عجاوي عن خالص شكره وتقديره للوزير على دعمه ومتابعته المستمرة آخذًا في الاعتبار توجيهاته لكل ما من شأنه تطوير جوانب أعمال الرقابة الداخلية.
وأشاد الدكتور ميرزا بجهود شركة "Ernst & Young"، وأعطى توجيهاته لتنفيذ عدد من التوصيات خلال المرحلة المقبلة.
Advertisements
- سحر نصر تدعو رئيس البنك الأوروبي لحضور مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة"
- لأول مرة بالشرق الأوسط.. إنطلاق المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بـ "دبي" 6 مايو
- اتفاق بين الرقابة الإدارية والبنك الدولى على زيادة التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات
- "البحرين "تستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة أمام مستثمري الولايات المتحدة
- كمال العيادي: إنجاز قرابة 4 آلاف عملية متابعة للهياكل والمؤسسات العمومية إلى حدود سنة 2017
- وزير الكهرباء البحريني يطلع على تقنيات العزل الحراري والإنارة الموفرة للطاقة
- البنك المركزي التونسي يسمح لمؤسسات الدفع الانطلاق في اسداء خدماتها للعملاء
- "البحرين" تسعي لتوفير5% من احتياجات من الكهرباء بالطاقة المتجددة خلال 2025