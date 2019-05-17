فضائح بالجملة.. 77 قضية تطارد النظام القطري في المحاكم الأمريكية (فيديو)

أكد محمد السمان، خبير الحوكمة المؤسسية والشفافية والنزاهة أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد «تنظيم الحمدين» في المحاكم الفدرالية الأميركية بلغ 77 قضية.





وكشف «السمان» عن أن هناك إحصائية لقضايا النظام القطري في محاكم أميركا من بينها 20 قضية ضد قناة «الجزيرة»، والتي تواجه اتهامات بالتجسس، وأن هناك تحركات في أروقة الكونجرس لتقييد أنشطتها داخل الولايات المتحدة.