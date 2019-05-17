مكاسب آسيوية تزين انتصار أهلي جدة المحلي





أنتهت أحداث الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، بإنهاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للبطولة في المركز الرابع.





فوز أهلي جدة كان له العديد من المكاسب خاصة على المستوى الآسيوي، جاء أبرزها كالتالي:





التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا





نجح الأهلي في تحقيق فوز ساحق على نظيره الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، ليقبل هدية الهلال الثمينة بالفوز على الشباب، لينتزع من الأخير المركز الرابع، ويحجز مقعده في دوري أبطال آسيا في الموسم القادم.





عودة "السومة" قبل لقاء الحسم بأبطال آسيا





شارك الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي في مباراة الفريق أمام الاتفاق، بعدما كان هناك شكوك في إمكانية لحاقه بالمباراة بعدما غاب عن لقاء الفيصلي بسبب الإصابة.





عودة السومة لم تتمثل في مجرد المشاركة فقط، بل تمكن من المساهمة في إهداف فريقه، بإحراز الهدف الثالث لفريقه، ليطمأن جمهور الراقي على مستواه قبل موقعة الحسم المنتظره في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي.



