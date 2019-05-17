عاجل.. سوريا تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:45 م
أحمد مرعي
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أكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.
وقال المصدر الأمني، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مساء اليوم، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مساء اليوم، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وبحسب ما نقلت "سانا"، فإن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل.
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.
وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.
ولم ترد أنباء حول وقوع ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن.
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