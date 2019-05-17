مكاتب العمل تضبط 178 مخالفة في الرياض ومحافظاتها
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية, إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 178 مخالفة.
وأشار المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي إلى أن استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "2312" منشأة تجارية.
ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
- مكاتب العمل تضبط مخالفات تجارية في الرياض
- "العمل": تحرير 234 مخالفة وإنذار 210 منشآت
- عاجل - السعودية | حملات تفتيشية مفاجئة بالرياض تضبط 187 مخالفة
- "عمل الرياض" يضبط 197 مخالفة وينذر 147 منشأة
- "العمل" تضبط 211 مخالفة وإنذار 117 منشأة بالرياض
- بالصور.. ضبط 211 منشأة مخالفة وإنذار 117 أخرى بالرياض
- "عمل الرياض" يضبط 229 مخالفة وينذر 114 منشأة
- حملات مفاجئة بالرياض تضبط 172 مخالفة عمل وتُنذر 221 منشأة
- "عمل الرياض" يضبط 252 مخالفة وينذر 158 منشأة
- ضبط 178 مخالفة عمل بالرياض ومحافظاتها