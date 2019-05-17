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مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة الثانية عشر من "دفعة القاهرة"

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:55 م
مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة الثانية عشر من دفعة القاهرة
دفعة القاهرة
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، زيارة والدة فهد وشقيقته للقاهرة، ودعوة الفتيات والشباب لزياتهما في بيتهما بالزمالك.

وأثارت لولوة غيرة عدنان، بعدما وضعت الكثير من مستحضرات التجميل في الحفل الذي جمعهما، وأخطأ يوسف في اسمه زوجته لطيفة، والتي قدمها باسم دلال، التي امتنعت عن الحضور حتى يشتاق إليها.

واختتمت الحلقة، بالحديث بين والدة فهد ونزهة، التي قالت لها أنها ليست من مقامهم ولكن ابنها متعلق بها ويريد الزواج منها، وعليها أن توافق حتى تخدمه ٤ سنوات هي مدة الدراسة، وبعدها يتطلقان، لكن نزهة رفضت العرض وقالت لها من يريد الزواج من ابنك الكفيف، وهو ما سمعه فهد بنفسه.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري س
حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.
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