شوقي علام: الرشوة ظاهرة سلبية تهدد المجتمعات

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصيام يدفع بنا إلى الجوانب الإيجابية، وينقينا ويبعدنا ويبعد عنا الجوانب السلبية.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن قضية الرشوة تمثل مظهر سلبي للغاية وتهدد المجتمعات، متابعًا: "يجب أن نقارن نموذج الإنسان الذي يقبل الرشوة في شهر رمضان وفي غيره من الشهور الأخرى".



وتابع: "إذا وصلنا لأن تصل الرشوة في الوظيفة العامة تساوي صفر فنكون وصلنا إلى درجة الرقي"، لافتًا إلى أن الجريمة تخف في شهر رمضان، ويظهر ذلك عندما نقارن ممارسة السلوك السلبي في رمضان عن غيره من باقي الأشهر.

