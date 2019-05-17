ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوقي علام: الرشوة ظاهرة سلبية تهدد المجتمعات

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:02 م
شوقي علام: الرشوة ظاهرة سلبية تهدد المجتمعات
شوقي علام
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصيام يدفع بنا إلى الجوانب الإيجابية، وينقينا ويبعدنا ويبعد عنا الجوانب السلبية.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن قضية الرشوة تمثل مظهر سلبي للغاية وتهدد المجتمعات، متابعًا: "يجب أن نقارن نموذج الإنسان الذي يقبل الرشوة في شهر رمضان وفي غيره من الشهور الأخرى".

وتابع: "إذا وصلنا لأن تصل الرشوة في الوظيفة العامة تساوي صفر فنكون وصلنا إلى درجة الرقي"، لافتًا إلى أن الجريمة تخف في شهر رمضان، ويظهر ذلك عندما نقارن ممارسة السلوك السلبي في رمضان عن غيره من باقي الأشهر.
Advertisements
المزيد عن: مفتي الجمهورية شوقي علام الله أكرم اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية