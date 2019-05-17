مسلسلات رمضان.. ياسمين صبري مصممة فستان نجمة "القاهرة السينمائي" في "حكايتي"
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:51 م
سارة إبراهيم
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شهدت أحداث مسلسل "حكايتي"، ظهور الفنانة "مايا" رانيا ملاح، بفستان من تصميم "داليدا" ياسمين صبري، على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتذكر الفنانة أن الفستان من تصميم "فريدة عسل" وفاء عامر في إحدى الحوارات.
تحدث مشادة كلامية بين "داليدا" و"فريدة عسل" وتنهرها الأخيرة بسبب علاقتها بشاب ثري يدعى "علي" أحمد صلاح حسني، تنفيذاً لأوامر "والدته" وفاء عامر، فتترك "داليدا" المكان لتسير في شوارع الإسكندرية، وترى أمامها شقيقها "حسام" إسلام جمال فيحاول اللحاق بها.
"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، وفاء عامر، دنيا المصري، سارة التونسي، سارة نخلة، هنادي مهنى وآخرون.
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