العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:50 م
إيمان عبد العاطي
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان، داخل شقته بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بإنبعاث رائحة كريهة من شقة، صاحب مركز لعلاج الإدمان داخل بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام يدائرة القسم، وبكسر باب الشقة عثر على جثته.
وكشفت معاينة رجال مباحث قسم شرطة الهرم، عن العثور "سرنجة" بها مواد مخدرة، وبتوقيع الكشف على الجثة تبين وفاته إثر تعاطيه جرعة مخدر زائدة، ووجود آثار لتعاطي المواد المخدرة بيديه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بإنبعاث رائحة كريهة من شقة، صاحب مركز لعلاج الإدمان داخل بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام يدائرة القسم، وبكسر باب الشقة عثر على جثته.
وكشفت معاينة رجال مباحث قسم شرطة الهرم، عن العثور "سرنجة" بها مواد مخدرة، وبتوقيع الكشف على الجثة تبين وفاته إثر تعاطيه جرعة مخدر زائدة، ووجود آثار لتعاطي المواد المخدرة بيديه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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