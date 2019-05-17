لاعب الهلال السابق: "أنا محروق.. كنت أتمنى تتويج الزعيم بلقب الدوري"

بعد أن أسدل الستار رسميا على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس، بتتويج النصر بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة ، كشف بندر الرزيحان لاعب فريق الهلال السابق عن حزنه الشديد بخسارة الزعيم بفارق نقطة وحيدة عن العالمي.

وعلق بندر في تصريحات تلفزيونية قائلا : "انا اليوم محروق وكنت اود أن يحقق الدوري الهلال ليكون أول مرة في تاريخه يحقق 3 دوريات متتاليية”.

وحقق الهلال الفوز 2-3 أمام الشباب في الجولة الختامية للمسابقة ، لكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التتويج، حيث فاز النصر على الباطن (2-1)، لينهي الهلال موسمه في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر المتصدر.