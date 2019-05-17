إسرائيل: غارات على مواقع إيرانية بمنطقة الكسوة جنوب غربي دمشق
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:37 م
أحمد مرعي
Advertisements
Advertisements
أفادت مصادر إسرائيلية، أن هناك عملية "نوعية" بالغازات تستهدف مواقع إيرانية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الجمعة، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الجمعة، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وبحسب ما نقلت "سانا"، فإن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل.
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.
وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.
ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.
Advertisements
المزيد عن: قذائف جوية سوريا ايران العاصمة دمشق اسرائيل
- عاجل.. الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي جنوب دمشق
- بيان للجيش السوري عن قصف إسرائيل لمواقع عسكرية في دمشق
- مصدر عسكري سوري يعلن صد غارات إسرائيلية جديدة بدمشق
- عاجل.. غارات اسرائيلية على مواقع عسكرية بدمشق وتصدي دفاعات الجيش لها
- غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا
- نتنياهو يقر بمسؤولية إسرائيل عن الغارة الأخيرة على سوريا
- عاجل.. الطيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على سوريا
- التفاصيل الكاملة للضربة الإسرائيلية في سوريا
- الدفاع الجوي السوري يستهدف أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة
- سماع دوي انفجارات كبيرة في محيط العاصمة السورية (فيديو)