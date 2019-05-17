بورسعيدي يفوز بالمركز الرابع في مسابقة العلوم والهندسة isef 2019 (صور)

فاز روماني أشرف، طالب الصف الرابع بالمدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة ببورفؤاد فى محافظة بورسعيد، بالمركز الرابع على مستوى العالم فى مسابقة العلوم والهندسة isef - إحدى أكبر المسابقات العالمية فى العالم، والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.





يذكر أنه قد فازا الطالبان سلمي فوزي وعبدالرحمن حنفي بالمركز الثاني، كما فاز الطالب روماني أشرف بالمركز الرابع في المعرض الدولي للعلوم والهندسة والمقام في أريزونا - Arizona بالولايات المتحدة الأمريكية ISEF 2019.







