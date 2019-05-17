الإعلامي جورج قرداحي يتحدث للمرة الأولى عن ديانته

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أنه لا يخفي إسلامه عن أحد، لكنه يحترم الإنسان بكونة، ولا يوجد لديه فرق بين الديانتين الإسلامية والمسيحية.





وأضاف "قرداحي"، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، هناك عدد كبير من التشابه بين الديانتين، موضحًا: جاء الإسلام بعد المسيحية وبه عدد كبير من الآداب والقضايا الهامة، ولكن لا يوجد داعي لتغير ديانته من المسيحية للإسلامية لأنهم متشابهين.