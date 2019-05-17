مصرع سيدة غرقا في أثناء غسيلها الأواني بنيل المنيا

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها، تقيم في الجبل الغربي بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا مصرعها غرقا في أثناء غسيلها الأواني بالنيل.





كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بغرق سيدة بالعقد الثالث من عمرها بقرية طوخ الخيل.





وعلي الفور انتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا والرائد احمد يسري رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ حيث تبين مصرع بطة.ا 27 سنة باسفكسيا الغرق وذلك أثناء غسيلها الأواني انزلقت قدمها وجرفها تيار المياه لتلقي مصرعها في الحال وجار انتشال حثتها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



