بورصة باريس تخسر 9.88 نقطة بنهاية التعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:22 م
وكالات
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تراجع مؤشر بورصة باريس في نهاية التعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.18 %.
وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 9.88 نقطة، ليصل عند مستوى 5438.23 نقطة، وسط تداولاتٍ بلع حجمها 4.09 مليارات يورو.
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