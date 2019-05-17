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بورصة باريس تخسر 9.88 نقطة بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:22 م
بورصة باريس تخسر 9.88 نقطة بنهاية التعاملات اليوم الجمعة
بورصة باريس
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وكالات
 
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تراجع  مؤشر بورصة باريس في نهاية التعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.18 %.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 9.88 نقطة، ليصل عند مستوى 5438.23 نقطة، وسط تداولاتٍ بلع حجمها 4.09 مليارات يورو.
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