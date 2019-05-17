"تعليم دمياط" تتسلم 2 باص لتكثيف المتابعة اليومية للمدارس
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:26 م
هند الشيال
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صرح السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، أنه تم استلام 2 مينى باص مكيف سعة 29 "راكب" مقدمة من صندوق دعم المشروعات التعليمية، تكثيفا للمتابعة اليومية لمدارس المحافظة.
وأعرب "سويلم" عن سعادته بهذه الإضافة الهامة، مؤكدا أنها ستساهم في تفعيل مبادرة الأتوبيس الطائر، وتكثيف المتابعة اليومية لمدارس المحافظة، مضيفا انه يتقدم بالشكر لمحافظ دمياط وللقائمين على صندوق دعم المشروعات ودعمهم المستمر وتعاونهم المثمر مع مديرية التربية والتعليم.
وأعرب "سويلم" عن سعادته بهذه الإضافة الهامة، مؤكدا أنها ستساهم في تفعيل مبادرة الأتوبيس الطائر، وتكثيف المتابعة اليومية لمدارس المحافظة، مضيفا انه يتقدم بالشكر لمحافظ دمياط وللقائمين على صندوق دعم المشروعات ودعمهم المستمر وتعاونهم المثمر مع مديرية التربية والتعليم.
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