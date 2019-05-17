ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام موافي: "لدينا أطباء مصريين أتحدى بهم العالم"

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:31 م
حسام موافي: لدينا أطباء مصريين أتحدى بهم العالم
الدكتور حسام موافي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مصر بها عدد كبير من الأطباء المصريين المهرة، متابعًا: "أتحدى بالأطباء المصريين العالم كله".

وأوضح "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الدواء أو الربط أهم وسائل علاج دوالي المرئ، متابعًا: "لدينا أطباء وأستاذة يربطون دوالي المرئ بشكل محترف".
Advertisements
المزيد عن: توك شو الدكتور حسام موافي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية