حسام موافي: "لدينا أطباء مصريين أتحدى بهم العالم"

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مصر بها عدد كبير من الأطباء المصريين المهرة، متابعًا: "أتحدى بالأطباء المصريين العالم كله".



وأوضح "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الدواء أو الربط أهم وسائل علاج دوالي المرئ، متابعًا: "لدينا أطباء وأستاذة يربطون دوالي المرئ بشكل محترف".

