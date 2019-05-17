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العين الإماراتي يقترب من حسم صفقة تاوامبا

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:18 م
العين الإماراتي يقترب من حسم صفقة تاوامبا
تاوامبا
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أحمد علي
 
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بات المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى فريق العين الإماراتي بعد تجدد المفاوضات المقترنة برفع القيمة المالية للعقد من جانب الفريق الإماراتي .

 

ويعتبر تاومبا أفضل لاعب إفريقي في الدوري السعودي ، يرتدي قميص التعاون، حيث احتل وصافة لائحة الهدافين ب 21 هدفا، وفي نفس الوقت حسم أكثر من 20 نقطة بمفرده لفريقه.

 

وكانت تقارير صحفية أكدت مجلس إدارة الفريق السعودي ، ربما توافق على العرض الإماراتي والاستغناء عن تاوامبا، والاستفادة من بيعه ماديًا حيث سيكون العائد كبيرا.

 

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