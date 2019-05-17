أقصر مدة صيام حول العالم.. كيف يقضي المسلمين رمضان في أستراليا؟

تختلف العادات والتقاليد خلال شهر رمضان المبارك بين دولة وأخرى، كما تختلف ساعات الصوم حول العالم أيضاً، وسجلت أستراليا هذا العام أقصر مدة للصيام حول العالم والتي تبلغ 11 ساعة و59 دقيقة، كما بدأ المسلمون الصوم يوم الثلاثاء 7 مايو بسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان .

700 الف مسلم

ففي أستراليا، يبلغ عدد المسلمون نحو 700 ألف مسلم، ويحل الإسلام في المرتبة الرابعة من حيث التعداد بها ويشكل ما نسبته 3% من سكان استراليا. ويمضى مسلمو أستراليا، التي تمر بفصل الشتاء حاليًا، نحو 11 ساعة صائمين.

دخل الإسلام إلي أستراليا عبر الهجرة، ثم التجارة من مسلمي إندونيسيا الذين تعاملوا قديما مع تجار استراليا، إضافة لهجرة أبناء الشرق الأوسط والبلقان ودول أسيا وأفريقيا، منذ القرن التاسع عشر مع هجرة الأساطيل التي تحمل التجار من إندونيسيا إلى استراليا ثم هجرة التجار الأفغان الذين رحلوا باستراليا أيضا لاستيراد الجمال من صحرائها عام 1860.

الهجرة الجديدة

بدأت الهجرة الجديدة للمسلمين بعد عام 1971 من دول كلبنان وماليزيا وإندونيسيا وأفغانستان وبنجلادش وباكستان والفلبين ومن مصر والسودان والصومال ثم منطقة البلقان .

قد شجع ذلك علي وجود جالية مسلمة كبيرة متعددة الأعراق والجنسيات تشكل من جيلها الأول الجيل الثاني والثالث الآن لتصبح الأعياد والمناسبات الدينية فرصة ثمينة لغرس الجذور الثقافية والدينية الأصيلة في عقول الأبناء الذين ينتمون للثقافة الاسترالية.

المساجد

تنتشر المراكز الإسلامية في الولايات والمدن الاسترالية، كما تنتشر المساجد التي يبلغ عددها 100 مسجد، إضافة لما تيسره الحكومة الأسترالية للعمال المسلمين من غرف وأماكن عبادة بالمؤسسات الخدمية، من أهم المساجد مسجد لاكمبا سيدني، ومسجد مورينا في فيكتوريا، ومسجد تشو لوزا غيرنا في سيدني، ومسجد بوركين هيل، ومسجد بيت الهدي في سيدني.

رؤية الهلال

تبدأ احتفالات رمضان في استراليا بالتثبت بالعين المجردة من رؤية الهلال عند تحري أهلة الشهور العربية، وتبدأ التحضيرات للشهر المبارك قبل دخوله بأيام، حيث يقوم المسلمون بشراء السلع الرمضانية والتحضير لموائد الإفطار.

يتبادل المسلمون في استراليا التهاني والتزاور في البيوت والمنتديات وأماكن العبادة التي تنشط خلال شهر رمضان حيث تنتشر الأماكن لأداء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية.

الاحتفالات

يحرص الصائمون في استراليا علي تناول وجبة الافطار في ضيافة أحد كنائس المدينة للتأكيد على مظاهر الأخوة والتلاحم بالإضافة المشاركة الجالية هناك أطباق الطعام ، كما يحتفل المسلمون وسط أجواء روحانية يتبادلون فيها الزيارات والتهاني وإقامة موائد تجمع الأحبة والأصدقاء.

يحتضن المجتمع الأسترالي الجالية الإسلامية ويحترم المجتمع الطقوس المرتبطة بشهر رمضان، تحتفى الشركات الخاصة بالعمالة المسلمة التي تعمل بها خلال الشهر الكريم وتحاول تعريف الموظفين بمعانيه المختلفة التي تتجاوز الامتناع عن الطعام والشراب لتطهر الروح .

موائد الرحمن

تنشر موائد الرحمن لإقامة الإفطار والسحور الجماعي عند المساجد أو في حدائق المنازل ويتم استدعاء الشيوخ لقراءة القرآن بعد حفل الإفطار، وتقدم أشهي المأكولات والأطعمة المختلفة والمتنوعة بسبب تنوع الجاليات وحمل الأسر للأطعمة المختلفة مما يعطي المائدة الجمال والجود والكرم في هذا الشهر.

كما تحرص الأسر على الذهاب إلى المساجد لإقامة صلاة العشاء والتراويح التي تعتبر فرصة عظيمة لروح الجماعة وذوبان الجنسيات المختلفة، وتنشط العبادة في العشر الأواخر من رمضان، وعند دخول العيد تعم الفرحة علي الجميع وينطلق الأطفال إلي اللهو واللعب في الميادين العامة وعند حدائق المساجد، وتوجد مطاعم الحلال في استراليا بكثرة .