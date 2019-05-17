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سفارة المملكة في تركيا تحذر السعوديين من محتالي العقار

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:39 م
سفارة المملكة في تركيا تحذر السعوديين من محتالي العقار
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الفجر السعودي
 
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دعت سفارة المملكة لدى أنقرة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب إتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها في تويتر، اليوم الجمعة: "ورد للسفارة الكثر من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية)".

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