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نادي مصر: صلاح أمين ليس هدفنا وندرس التعاقد مع محترفين أجانب

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:30 م
نادي مصر: صلاح أمين ليس هدفنا وندرس التعاقد مع محترفين أجانب
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مصطفي الجندي
 
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يواصل مجلس إدارة فريق إف سي مصر البحث عن صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وعلم "الفجر الرياضي" أن صلاح أمين مهاجم وهداف فريق نجوم المستقبل خارج حسابات الجهاز الفني لنادي مصر، ولم يطرح إسمة ضمن اللاعبين المرشحين للإنضمام للفريق خلال التعاقدات الصيفية.

ويدرس مسؤولو إف سي مصر التعاقد مع لاعبين أجانب، عن طريق شركات تسويق، ووكلاء لاعبين، كما وضعت إدارة الفريق عدد من المعايير والإعتبارات قبل التعاقد مع لاعبين جدد.

وكان نادي مصر قد صعد مؤخرا من القسم الثاني، عقب إحتلالة صدارة المجموعة الثالثة، بعد منافسة شرسة مع القناة وسيراميكا.

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