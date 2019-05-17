"Watch it" يتصدر الترند في متاجر التطبيقات
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:19 م
الفجر الفني
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تصدر Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمي، كافة متاجر التطبيقات بعد إعلان طرحه للجمهور مجانًا، حتى نهاية شهر مايو، للاستمتاع بالأعمال الدرامية التي تُتيحها لجمهورها.
يذكر أن أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التامين المعلوماتى.
ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.
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