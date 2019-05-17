ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"Watch it" يتصدر الترند في متاجر التطبيقات

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:19 م
Watch it يتصدر الترند في متاجر التطبيقات
Watch it
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تصدر Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمي، كافة متاجر التطبيقات بعد إعلان طرحه للجمهور مجانًا، حتى نهاية شهر مايو، للاستمتاع بالأعمال الدرامية التي تُتيحها لجمهورها.

يذكر أن أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التامين المعلوماتى.

ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

"Watch it" يتصدر الترند في متاجر التطبيقات
Advertisements
المزيد عن: تطبيق watch it Watch iT
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية