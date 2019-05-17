ظريف يدعو أصدقاء إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أصدقاء إيران إلى مساعدة إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وقال جواد ظريف، في تصريحات له، إن المجتمع الدولي اكتفى حتى الآن بإبداء وجهات النظر وإصدار البيانات غالبا بدلا عن المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وأوضح أن الإجراءات العملية واضحة تماما، إذ ينبغي تطبيع العلاقات الاقتصادية وهو أمر أشار إليه الاتفاق النووي بصراحة، مضيفًا: القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أشار كذلك إلى هذا الموضوع لذا إن كان المجتمع الدولي وسائر الدول الاعضاء في الاتفاق النووي وأصدقاؤنا فيه مثل روسيا والصين راغبون بالحفاظ علي هذا المنجز فعليهم العمل عبر اتخاذ اجراءات عملية كي يستفيد شعبنا من مصالح الاتفاق النووي.

كما دعا أصدقاء إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ الاتفاق، في إشارة إلى الدول الموقعة على الاتفاق وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.